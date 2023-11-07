У ЄС прокоментували блокаду польських перевізників кордону з Україною

Єврокомісія перебуває у контакті з українською та польською владою з метою оцінки ситуації навколо блокування польськими перевізниками трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні між Польщею й Україною. Про це у Брюсселі на брифінгу сказав речник Європейської комісії Адальберт Янц, повідомляє Укрінформ.

"Це – те, що ми абсолютно точно тримаємо в полі нашого зору. Ми контактуємо як з українською, так і з польською владою, щоб оцінити ситуацію. Але наразі я не можу сказати вам більше, оскільки ці контакти тривають" , – прокоментував Янц питання щодо блокування польськими перевізниками кордону з Україною.

Як повідомлялося, у понеділок польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні між Польщею й Україною: "Корчова–Краківець", "Гребенне–Рава Руська", "Дорогуськ–Ягодин".

Організатор протесту поблизу пункту пропуску "Корчова–Краківець" Томаш Борковський заявив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, однак гуманітарну і військову допомогу для України пропускатимуть. За його словами, протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило 7 листопада, що польські перевізники продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною, і українська сторона досі не отримала офіційних вимог від протестувальників.

Зазначалося, що з інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог польських мітингарів: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях".

Посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що блокування руху вантажівок поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні є "ударом у спину Україні" і ставить під загрозу функціонування "коридорів солідарності", якими зерно транспортується до третіх країн.