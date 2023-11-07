Відновити водійські права можна ще в одній країні ЄС

Українське водійське посвідчення тепер можна відновити в Чехії.

Про це повідомляє﻿ міністерство внутрішніх справ України.

Відновити втрачене посвідчення можна в ДП "Документ" за адресою: Прага, площа Республіки 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva).

Які документи потрібні для відновлення водійського посвідчення?

Паспорт громадянина України із зазначеним місцем проживання;

Ідентифікаційний номер;

Документ, що підтверджує зміну особистих даних (у разі їх зміни).

Що потрібно для видачі документа?

Записатися в електронну чергу на сайті ДП "Документ"; Надати адміністратору необхідні документи; Адміністратор зробить фото та оформить заявку; Після схвалення заявки у сервісному центрі МВС, ви отримаєте новий документ.

Нагадаємо, що окрім Чехії, українські водії мають можливість відновлювати та обмінювати свої посвідчення водія у Польщі, Німеччині, Іспанії та Туреччині.