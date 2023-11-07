Відновити водійські права можна ще в одній країні ЄС
Українське водійське посвідчення тепер можна відновити в Чехії.
Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ України.
Відновити втрачене посвідчення можна в ДП "Документ" за адресою: Прага, площа Республіки 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva).
Які документи потрібні для відновлення водійського посвідчення?
- Паспорт громадянина України із зазначеним місцем проживання;
- Ідентифікаційний номер;
- Документ, що підтверджує зміну особистих даних (у разі їх зміни).
Що потрібно для видачі документа?
- Записатися в електронну чергу на сайті ДП "Документ";
- Надати адміністратору необхідні документи;
- Адміністратор зробить фото та оформить заявку;
- Після схвалення заявки у сервісному центрі МВС, ви отримаєте новий документ.
Нагадаємо, що окрім Чехії, українські водії мають можливість відновлювати та обмінювати свої посвідчення водія у Польщі, Німеччині, Іспанії та Туреччині.