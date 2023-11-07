ЗМІ: Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації

Президент України Володимир Зеленський не приїде 7 листопада до Ізраїлю, як планувалося раніше, через витік інформації, повідомляє Українська правда.

Про це пише Times of Israel.

Повідомляється, що новина про приїзд Зеленського просочилася на вихідних, що призвело до перенесення візиту.

Ізраїльські дипломатичні джерела повідомляють, що його візит все ще очікується, але дата на даному етапі не визначена.

Один із ізраїльських чиновників заявив, що "якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами".

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