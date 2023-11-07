Розслідувати загибель помічника Залужного буде ГБР

Розслідувати загибель помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова від вибуху гранати буде Державне бюро розслідувань, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Національна поліція, пресслужба ДБР у коментарі УП.

"Кримінальне провадження щодо вибуху гранати, який призвів до загибелі військовослужбовця, скероване до ДБР".

Повідомляється, що 7 листопада підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в селі Чайки на Київщині, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за Державним бюро розслідувань.

У пресслужбі ДБР "Українській правді" підтвердили цю інформацію та зазначили, що в кваліфікації провадження (відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 КК України) додалася ще одна стаття (ч.4 ст. 410 "Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану").

Що передувало: Спецпрокуратура Центрального регіону повідомила про початок розслідування за фактом трагедії. Зазначалось, що за даними слідства, 6 листопада Частяков повернувся додому з подарунками від колег, серед яких був подарунковий ящик, у якому серед іншого знаходилось 6 гранат західного зразка з маркуванням Д5.

Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух. 39-річний майор ЗСУ загинув на місці. Його 13-річного сина ушпиталено с тяжкими пораненнями, 11-річна донька отримала незначні тілесні ушкодження.

На місці події правоохоронці вилучили ще 5 подібних гранат.

У МВС кажуть, що чоловік, який подарував гранати загиблому помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майору Геннадію Частякову, розповів слідству, що попереджав про справжність гранат.

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