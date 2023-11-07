Зеленський ввів санкції проти компаній, пов'язаних із російським олігархом Фрідманом
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки компанії, пов’язаних з підсанкційним російським олігархом Михаілом Фрідманом та його партнерами, повідомляє Економічна правда.
Указ №739/2023 від 7 листопада опублікований на офіційному сайті президента.
Згідно з ним санкції у вигляді блокування активів, запобіганню виведенню капіталів та збільшенню статутного капіталу українських дочірніх підприємств на 10 років застосовано щодо:
- Sogeral Foundation;
- Haberfield Limited;
- CTF Holdings S.A;
- Slavisilla Holdings Limited;
- Dendar Investment Fund Limited.
Санкції на 2 роки ввели проти компаній:
- Alfa Finance Holdings Limited;
- Erasmony Limited;
- Rissa Investments Limited;
- International Distribution Systems Limited.
Rissa Investments Limited та International Distribution Systems Limited контролюють найбільшого виробника мінеральних вод в Україні ПрАТ "ІДС", який виготовляє продукцію під брендами "Миргородська" та "Моршинська".
Нагадуємо:
Єдиний акціонер компанії "Київстар" - глобальний цифровий оператор VEON оскаржує в суді арешт корпоративних прав "Київстару" та заперечує контроль з боку Фрідмана й Авена.