Зеленський ввів санкції проти компаній, пов'язаних із російським олігархом Фрідманом

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки компанії, пов’язаних з підсанкційним російським олігархом Михаілом Фрідманом та його партнерами, повідомляє Економічна правда.

Указ №739/2023 від 7 листопада опублікований на офіційному сайті президента.

Згідно з ним санкції у вигляді блокування активів, запобіганню виведенню капіталів та збільшенню статутного капіталу українських дочірніх підприємств на 10 років застосовано щодо:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

CTF Holdings S.A;

Slavisilla Holdings Limited;

Dendar Investment Fund Limited.

Санкції на 2 роки ввели проти компаній:

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited.

Rissa Investments Limited та International Distribution Systems Limited контролюють найбільшого виробника мінеральних вод в Україні ПрАТ "ІДС", який виготовляє продукцію під брендами "Миргородська" та "Моршинська".

Нагадуємо:

Єдиний акціонер компанії "Київстар" - глобальний цифровий оператор VEON оскаржує в суді арешт корпоративних прав "Київстару" та заперечує контроль з боку Фрідмана й Авена.