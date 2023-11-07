Кулеба прокоментував погрози Угорщини заблокувати вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував погрози Угорщини блокувати відкриття переговорів про вступ України в ЄС через питання нацменшин, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба сказав у Брюсселі під час спілкування з журналістами.

За словами голови МЗС, "ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні".

"Але вирішуймо проблеми в міру їхнього надходження. Я ще раз наголошую, що наразі ми бачимо, що виходимо на грудень на рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі", – додав він.

Кулеба вказав, що кожна країна-член Євросоюзу "буде пробувати розіграти ситуацію" з подальшим розширенням ЄС "у той чи інший спосіб у своїх інтересах".

Напередодні політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала "ЄвроПравді", що політичні заяви Будапешта про "блокаду вступу" України до ЄС "не завадять реальній роботі" у питанні мови освіти угорської меншини в Україні.

За даними Bloomberg, Єврокомісія, швидше за все, рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх 7 критеріїв.