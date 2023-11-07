Арахамія: Рада цього тижня звільнить міністра спорту Гутцайта
Цього тижня Верховна Рада звільнить міністра спорту Вадима Гутцайта, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення керівника фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давида Арахамії.
"Спробую бути більш швидким ніж Железняк та анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ".
Джерела "УП" вказують, що йдеться про міністра спорту Гутцайта.
Передісторія:
- В листопаді 2022 року Гутцайт став президентом Національного олімпійського комітету України.
- У серпні 2023 року Гутцайт заявив, що Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором.