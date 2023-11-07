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Арахамія: Рада цього тижня звільнить міністра спорту Гутцайта

Арахамія: Рада цього тижня звільнить міністра спорту Гутцайта
Фото: Мінмолодіспорту

Цього тижня Верховна Рада звільнить міністра спорту Вадима Гутцайта, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення керівника фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давида Арахамії.

"Спробую бути більш швидким ніж Железняк та анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ".

Джерела "УП" вказують, що йдеться про міністра спорту Гутцайта.

Передісторія:

  • В листопаді 2022 року Гутцайт став президентом Національного олімпійського комітету України.
  • У серпні 2023 року Гутцайт заявив, що Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором.

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