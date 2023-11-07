МВС: До кінця 2024 року сервіс 112 працюватиме по всій Україні

В Україні до кінця 2024 року сервіс 112 стане доступним в усіх регіонах. Це єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій — альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, повідомляє Ділова столиця.

Про це 7 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Запуск служби 112 — це крок із наближення до стандартів ЄС. Чотири місяці тому єдиний номер запустили для мешканців Києва, а з вересня — Київської області. За цей час надійшло майже 280 тисяч викликів: 15% з них перенаправили до відповідних підрозділів. Близько 85% викликів були консультаційного характеру.

Клименко пояснив, що запуск лінії 112 дозволив розвантажити операторів екстрених служб від непрофільних дзвінків.

Також на лінію 112 також можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення, скориставшись відеозв’язком — протягом чотирьох місяців оператори 112 опрацювали майже 4 тисячі викликів жестовою мовою.