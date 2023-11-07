У Польщі заявили, що без рішення щодо ексгумацій України "годі мріяти" про ЄС

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що без вирішення питань щодо ексгумації останків поляків на території України їй "годі мріяти про вступ до Європейського Союзу", повідомляє Європейська правда.

Таке Яблонський сказав у вівторок в інтерв’ю Radio ZET.

Розмова заступника голови польського МЗС торкнулась ексгумації поховань поляків, які загинули під час Волинської трагедії (у Польщі ці події називають Волинською різнаниною), на території України.

"Я скажу нашу позицію. На мою думку, без вирішення цього питання – і багато українців це вже теж усвідомлюють – Україні годі мріяти про вступ до Європейського Союзу. Тому ми будемо абсолютно підкреслювати, що без вирішення цього питання не буде довгострокового примирення з Україною", – заявив Яблонський.

На уточнювальне питання, чи є ексгумації умовою підтримки Польщею вступу України до ЄС, посадовець відповів ухильно.

"Я не люблю говорити про умови. Я говорю про реальність: якщо ми маємо бути в одному союзі з країною, з якою у нас є значна суперечка, то суперечка має бути вирішена, інакше важко співпрацювати", – додав польський посадовець.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті. Перші пошукові роботи у Львові відновили у листопаді 2019 року. Українська сторона видавання наступних дозволів обумовила відновленням сплюндрованої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Польща направила українській владі прохання про ексгумацію останків поляків, які загинули у 1945 році, після виявлення поховання на території нині неіснуючого села Пужники на Тернопільщині.

Опитування свідчать, що понад 60% поляків хочуть, щоб Україна дозволила необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії.