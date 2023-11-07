У Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України

Демократи у Сенаті США у вівторок заблокували спроби республіканців швидко схвалити законопроєкт про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю без передбачених коштів для України, який Палата представників ухвалила минулого тижня, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Reuters.

Представники більшості у верхній палаті Конгресу США наголосили на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів та грошей на протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Вони нагадали, що це було передбачено в запиті на фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів, який президент Джо Байден направив до Конгресу минулого місяця.

Демократи також звинуватили республіканців у Палати представників США у тому, що вони грають у політику через події в Ізраїлі, оскільки прив’язують допомогу йому до скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів США.

"Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і наші союзники в Ізраїлі", – заявила сенаторка Петті Мюррей, яка очолює бюджетний комітет Сенату.

Законопроєкт Палати представників США передбачає виділення Ізраїлю 14,3 мільярда доларів у відповідь на атаку бойовиків ісламістського руху ХАМАС 7 жовтня, а також скорочення фінансування американської податкової служби на таку ж суму.

Ще до голосування американські сенатори від обох партій висловлювали сумніви щодо законопроєкту. А у Байдена ще раніше дали зрозуміти, що президент накладе вето на такий законопроєкт, якщо він потрапить на його стіл.