Естонія зробила ще один крок для схвалення конфіскації заморожених активів РФ

Конституційна комісія Рійгікогу – парламенту Естонії – у вівторок схвалила підготовлений урядом законопроєкт, який дозволить спрямувати на відбудову Україні заморожених російських активів, що перебувають під міжнародними санкціями, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ERR.

Комісія Рійгікогу вирішила підтримати й направити законопроєкт до розгляду в парламенті на перше читання. Це означає, що для набуття ним чинності він ще має заручитись підтримкою депутатів і отримати підпис президента.

Голова конституційної комісії парламенту Естонії Хендрік Йоганнес Террас під час слухання пояснив, що на внутрішньодержавному рівні потрібно вносити уточнення до законів, "щоб ніхто не зміг знайти лазівки у вже чинних санкціях".

"Також необхідно створити регулювання, яке дозволило б використовувати для відшкодування завданих Україні війною збитків активи, заморожені в Естонії на підставі міжнародних санкцій", – додав він.

Нагадаємо, уряд Естонії минулого місяця схвалив поправку до Закону про міжнародні санкції, яка передбачає внутрішньодержавні правила використання заморожених активів підсанкційних осіб, щоб відшкодувати збитки, яких російська війна завдала Україні.

Згідно із законопроєктом, заморожені російські активи залишатимуться замороженими доти, доки не буде відшкодовано збитки від війни. Для застосування цього механізму потрібна міжнародна угода з Україною або міжнародний компенсаційний механізм.

В Естонії наразі на підставі міжнародних санкцій було заморожено активів на суму близько 38 мільйонів євро.