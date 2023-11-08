ISW: Українські сили перекинули бронетехніку на лівобережну Херсонщину

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) за проаналізованими даними росіян повідомляють про перекидання Силами оборони обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області, повідомляє Українська правда.

Російські джерела стверджують, що українські війська перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області та продовжують більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції за участю легкого піхотного угруповання приблизно батальйонного розміру.

Російські "воєнкори" 6 листопада збільшили знімок, на якому нібито знято український гусеничний десантний транспорт, що перевозить бойову машину піхоти на східний берег біля села Кринки (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра).

Інші "воєнкори" стверджували 7 листопада, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок, а також збільшили окремі кадри 7 листопада, на яких нібито видно знищений західний бронетранспортер-амфібія у невстановленому місці на східному березі.

Деякі з російських так званих "воєнкорів" стверджували, що один або два українських БТРа перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші "вєнкори" відзначали, що українські війська перекинули в цей район кілька бронетранспортерів.

Крім того, російські інформатори стверджують, що понад 300 українських військових (приблизно батальйон) діють на східному березі в районі Кринок, і що українські сили утримують позиції в центрі Кринок та прилеглих районах.

За твердженням ще одного "вєнкора", кілька сотень українських військових діють на всьому східному березі Херсонської області.

Експерти з посиланням на російських "військових блогерів" зазначають, що бойові зіткнення тривають поблизу Кринок, а також поблизу Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра), але нібито спроби українських військ просунутися вперед 6 і 7 листопада не були особливо масштабними в порівнянні з попередніми днями.

Аналітики нагадують, що Сили оборони, ймовірно, провели початкові атаки через річку Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області 17 і 18 жовтня.

Вони зазначають: "Повідомлення про угруповання українських сил чисельністю до батальйону на східному березі свідчить про те, що інтенсивні російські зусилля з перекриття річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і матеріальну частину на позиції на східному березі".

Проте додають: ISW не буде спекулювати на перспективах подальшої активності українських військ на східному березі Херсонської області.

Ключові висновки ISW за 7 листопада