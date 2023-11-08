Курс валют НБУ на 8 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 7 листопада знизився до позначки 36.04 за 1 долар.
Євро подешевшав на 24 коп. до 38.48 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.90 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 36 коп. до 44.31 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 39.98 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 4 коп. до 8.63 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.037 100
|EUR
|Євро
|38,484 000
|RUB
|Рубль
|0.390 260
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.309 400
|CHF
|Швейцарський франк
|39,979 000
|PLN
|Польський злотий
|8.626 500