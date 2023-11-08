Курс валют НБУ на 8 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 7 листопада знизився до позначки 36.04 за 1 долар.

Євро подешевшав на 24 коп. до 38.48 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.90 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 36 коп. до 44.31 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 39.98 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 4 коп. до 8.63 за 1 польський злотий.