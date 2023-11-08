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Курс валют НБУ на 8 листопада

Курс валют НБУ на 8 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 7 листопада знизився до позначки 36.04 за 1 долар.

Євро подешевшав на 24 коп. до 38.48 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.90 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 36 коп. до 44.31 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 39.98 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 4 коп. до 8.63 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.037 100 --0.006
EUR Євро 38,484 000 --0.237
RUB Рубль 0.390 260 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 44.309 400 --0.362
CHF Швейцарський франк 39,979 000 --0.162
PLN Польський злотий 8.626 500 --0.043

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