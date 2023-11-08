Франція планує виділити 200 млн євро на підтримку ЗСУ – міністр оборони

Уряд Франції має намір додатково виділити у фонд підтримки України 200 мільйонів євро, щоб українська армія мала можливість продовжити закупівлю французького обладнання.﻿﻿ Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню під час виступу перед Національними зборами, повідомляє Українська правда.

"Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 мільйонів євро для Фонду підтримки України" , – сказав він.

За словами міністра, це продовження є частиною запланованого на середу розгляду фінансового законопроєкту, який передбачає коригування асигнувань на поточний фінансовий рік.