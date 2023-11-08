Франція планує виділити 200 млн євро на підтримку ЗСУ – міністр оборони
Уряд Франції має намір додатково виділити у фонд підтримки України 200 мільйонів євро, щоб українська армія мала можливість продовжити закупівлю французького обладнання. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню під час виступу перед Національними зборами, повідомляє Українська правда.
"Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 мільйонів євро для Фонду підтримки України", – сказав він.
За словами міністра, це продовження є частиною запланованого на середу розгляду фінансового законопроєкту, який передбачає коригування асигнувань на поточний фінансовий рік.
"Це також дозволить нам розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії", - сказав Лекорню, заявивши, що війна в Україні є "конфліктом, від якого ми не повинні відвертатися".