780 військових та 29 артсистем – дані Генштабу про втрати РФ за добу
За минулу добу російські окупанти втратили в Україні приблизно 780 військових, 8 танків, 29 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 307 640 (+780) осіб,
- танків − 5 301 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 9 996 (+22) од,
- артилерійських систем − 7 439 (+29) од,
- РСЗВ − 872 (+3) од,
- засобів ППО − 572 (+2) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 567 (+10) од,
- крилатих ракет − 1 556 (+0) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 814 (+47) од,
- спеціальної техніки − 1 054 (+5) од.