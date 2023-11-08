Румунія готує інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16 – ЗСУ

У Румунії триває підготовка необхідної інфраструктури для навчання українських пілотів на літаках F-16. Свого часу необхідно буде створити аналогічні навчальні центри і в Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Формується центр підготовки пілотів у Румунії. Для того, щоб він формувався, потрібно забезпечити базу, забезпечити її авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також навчально-бойовими літаками F-16, тобто двомісними, які будуть складовою цього центру. Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру", - сказав Ігнат.

Речник відзначив, що Україна, яка є майбутнім членом Альянсу, також повинна буде створювати навчальні центри для пілотів на своїй території.

"В Україні теж очевидно будуть створені такі центри, можливо не один, а декілька таких центрів, де будуть навчатись. Те, що вже надають літаки, тому що вінцем навчання є пілотування і для цього, щоб опанувати винищувач потрібні польоти з інструктором. Зараз партнери уже починають постачання цих літаків, для того, щоб українські військові, які навчаються і в США, і в Європі могли через деякий час навчатися і там (в Румунії – ред.)", - зазначив він.

Ігнат також зауважив, по процес навчання та підготовки пілотів триває постійно.

"Процес цей невпинний. Льотчики навчаються постійно, немає такого, що відучились 5 років і навчання закінчилось. Цей процес триває щодня, навіть у мирний час льотні зміни тривають практично п’ять разів на тиждень. Нам в Україні теж потрібно буде розвивати цей напрямок на новий тип літака", - наголосив речник