США запровадили нові обмеження за постачання електроніки до РФ

США запровадили експортні обмеження проти семи фізичних осіб та трьох компаній за постачання електроніки подвійного призначення до Росії. Про це заявили в Бюро з питань промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться в заяві, ці фізичні особи та компанії були частиною складної глобальної схеми закупівель, у межах якої незаконно здійснювали постачання та закупівлю електроніки подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів у РФ, включно з компаніями, пов'язаними з російськими військовими.

Санкції торкнулися Ніколая Гольцева, Салімджона Насріддінова, Крістіни Пузирьової, Олега Зенченка, Єкатерини Ветошкіної, Павла Чернікова та Владіміра Бочкарьова. Четверо з них проживають у Росії, двоє – в Канаді, ще один – у США.

Компанії, які потрапили під обмеження – H Brothers і SN Electronics, що базуються у США, а також Suntronic з ОАЕ.

За словами відомства, зупинено закупівельну схему, яка складається з брокерів та компаній, включно з двома магазинами в Брукліні, що підтримує російську військову машину. Експортні обмеження введено на 180 днів.