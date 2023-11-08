У Росії заявили про затримання "спільника української розвідки" в Бурятії
Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала в Бурятії "поплічника українських спецслужб", який умовляв російських військовослужбовців переходити на бік Збройних сил України, повідомляє Українська правда.
"Поплічника української розвідки затримано в Бурятії, він схиляв російських військових до переходу на бік ЗСУ", – йдеться в повідомленні.
ФСБ завела справу про державну зраду.
Російська спецслужба також оприлюднила відео затримання і допиту чоловіка.