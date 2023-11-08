Держсекретар США про допомогу Україні: Маємо чіткий план дій

Державний секретар Ентоні Блінкен наголосив на важливості продовження підтримки України після заклику до Конгресу затвердити бюджетну допомогу Києву на суму 11,8 мільярда доларів, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Росія розпочала війну проти України та може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська та припинивши жорстокі атаки.

"Доки вона цього не зробила, Сполучені Штати мають чіткий план дій: допомогти Україні захистити себе, підтримати український народ, а також притягнути РФ до відповідальності", – зазначив Блінкен.

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен та директорка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер закликали Конгрес затвердити виділення Україні 11,8 мільярда доларів бюджетної підтримки.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 11,8 мільярда доларів – це частина з цього пакета допомоги, спрямована на бюджетну підтримку.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.