ЗМІ назвали умови ЄС для початку переговорів про вступ України

Єврокомісія рекомендуватиме Європейській раді розпочати з Україною переговори про вступ. Це випливає з останньої версії проєкту звіту про розширення, повідомляє Радіо Свобода.

Однак рамки переговорів Єврокомісія рекомендує схвалити, коли Україна зробить такі кроки:

схвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

виключить із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмежують повноваження цього органу щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу;

схвалить закон про лобіювання, згідно з європейськими стандартами, в рамках деолігархізації;

схвалить закон, яким врахує решту рекомендацій Венеціанської комісії від червня і жовтня 2023 року, пов’язаних із законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов’язані із законами про державну мову, ЗМІ й освіту.

У проєкті звіту також окремо наголошено, що Україна має продовжувати боротьбу з корупцією шляхом подальших розслідувань і судових вироків.

Єврокомісія відстежуватиме подальший прогрес і відповідність "у всіх галузях, пов’язаних із відкриттям переговорів", – сказано в документі. Цей орган готовий також розпочати необхідну підготовчу роботу до переговорів.

Наступний звіт Єврокомісія, йдеться в проєкті нинішнього, підготує до березня 2024 року.

8 листопада Єврокомісія озвучить оцінку прогресу, якого досягла Україна на шляху до членства в ЄС.

Під час зустрічі Європейської ради 14 та 15 грудня може бути ухвалене рішення про відкриття переговорів про вступ України в Євросоюз.

Зі звіту щодо України – внутрішнього документа Єврокомісії, що опинився у розпорядженні видання, випливає, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

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