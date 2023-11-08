Заява G7: Підтримка України не похитнеться, РФ буде під санкціями

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" під час сесії щодо України у Токіо підтвердили намір нарощувати санкції проти Росії та підтримувати Україну.﻿﻿ Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Японії, яка головувала на засіданні, повідомляє Українська правда.

8 листопада міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава провела сесію "Україна" за участю міністрів закордонних справ G7 та високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Під час засідання міністри провели відверту дискусію щодо ситуації в Україні, включаючи оцінку поточної ситуації та перспектив.

На початку засідання міністр Камікава заявила, що навіть в умовах зростання напруженості на Близькому Сході важливо, щоб G7 була єдиною в тому, щоб надіслати чіткий сигнал міжнародному співтовариству: "Наша непохитна прихильність підтримці України ніколи не похитнеться" .

Після цього міністр Камікава заявила, що Японія продовжить запроваджувати подальші санкції проти Росії та підтримувати Україну.

Щодо допомоги, міністр пояснила, що Японія оголосила і послідовно реалізовує загальну суму в 7,6 мільярдів доларів США на підтримку України. Вона також пояснила, що Японія надала 2 автотрансформатори, які допоможуть багатьом киянам взимку.

Вона також зазначила, що середньо- та довгострокова підтримка відновлення та реконструкції є надзвичайно важливою, і що Японія планує провести японсько-українську конференцію з питань сприяння економічному відновленню на початку наступного року.

У результаті дискусії міністри закордонних справ G7 погодилися, що: