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У Луганську підірвали авто з колаборантом, він загинув

У Луганську підірвали авто з колаборантом, він загинув
Фото: скріншот

У Луганську стався вибух. На повітря злетів автомобіль колишнього "начальника міліції" окупантів Михайла Філіппоненка, він загинув, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За словами сина окупанта, якого цитує Telegram-канал Readovka, вибуховий пристрій спрацював в автомобілі Михайла Філіппоненка.

"В результаті "депутат" отримав поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

У мережі публікують фото з місця вибуху авто так званого "депутата ЛНР" Михайла Філіпоненка.

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