У Луганську підірвали авто з колаборантом, він загинув
У Луганську стався вибух. На повітря злетів автомобіль колишнього "начальника міліції" окупантів Михайла Філіппоненка, він загинув, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
За словами сина окупанта, якого цитує Telegram-канал Readovka, вибуховий пристрій спрацював в автомобілі Михайла Філіппоненка.
"В результаті "депутат" отримав поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
У мережі публікують фото з місця вибуху авто так званого "депутата ЛНР" Михайла Філіпоненка.