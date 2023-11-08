Окупанти обстріляли ТЕС у прифронтовій області – "ДТЕК"

Увечері 7 листопада російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій (ТЕС) в прифронтовій області.

Про це повідомляє﻿ компанія "ДТЕК".

"Внаслідок обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих" , – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків.

"В умовах атак ворога енергетики ДТЕК Енерго продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго" , – зазначили в компанії.

Як зазначають в ДТЕК, востаннє росіяни обстрілювали одну з їхніх ТЕС 30 жовтня.