З Авдіївського коксохіму евакуювали працівників, у сховищі залишаються жителі – МВА
З Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Суспільне.
"У єдиному вцілілому сховищі підприємства залишаються ще 17 містян, які відмовляються від евакуації", – заявив керівник МВА.
Як розповідав Барабаш, російські окупанти накопичують сили та готується до третьої хвилі масованих атак, підтягує і людей, і техніку. Російське командування ставить задачу захопити територію Авдіївського коксохімічного заводу.