Німецьку зброю завозять до Росії в обхід санкцій – розслідування

З початку російської агресії в Україні до РФ попри санкції потрапило понад 7 тисяч одиниць цивільної вогнепальної зброї західних виробників і майже 8 мільйонів боєприпасів до неї. Про це свідчить розслідування німецького медіаресурсу Correctiv, повідомляє Європейська правда.

За даними авторів публікації, частина цього озброєння використовується у війні РФ проти України, що пов'язано з лазівками в санкціях.

Розслідувачі звернули увагу на один з російських каналів у Telegram, що представляє торговельний портал зброї та постачає її вагнерівцям, де є фото з підписом: "Прибула нова поставка снайперських гвинтівок". На ньому можна побачити гвинтівку та інструкції з вказанням виробника – німецької компанії Blaser GmbH.

Крім того, йдеться в матеріалі, за допомогою каналів у Telegram можна відстежити деякі інші види вогнепальної зброї західних виробників – пістолети австрійського виробника Glock та автомати типу AR-15.

Автори розслідування наголошують, що у той час як США наразі суворо обмежують експорт цивільної вогнепальної зброї, Німеччина не планує запроваджувати обмеження, хоча зброя потрапляє до РФ не напряму, а через посередників в інших державах

У відповідь на розслідування депутат Бундестагу, заступник голови парламентської контрольної комісії від опозиційної ХДС Родеріх Кізеветтер закликав уряд Німеччини приєднатися до США і також призупинити експорт цивільної вогнепальної зброї – за винятком поставок до України та Ізраїлю.