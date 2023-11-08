ЗСУ: Авдіївка в напівоточенні, росіяни полюють на українську артилерію

Російські окупанти продовжують точкові атаки піхотою в районі Авдіївки, збирають боєприпаси та резерви для нових хвиль наступу. Про це заявив представник 110 окремої механізованої бригади Антон Коцуконь в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, росіяни щодня точково атакують піхотою.

"Розмови про оперативну паузу теж мають місце, вони отримали по зубах, ведуть перегрупування. Нагнали сюди 40 000 резервів особового складу, накопичують боєкомплект усіх калібрів, поки не видно, щоб відмовилися від планів захопити Авдіївку" , — сказав Коцуконь.

Він зазначив, що загарбники намагаються діяти комплексно, згодом "зробили висновки та почали атакувати обережніше".