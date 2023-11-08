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Україна евакуювала з Гази понад 40 українців – Зеленський

Україна евакуювала з Гази понад 40 українців – Зеленський
Фото: Israel Defense Forces

Україна евакуювала першу групу українських громадян з сектору Гази – виїхати вдалося 43 людям.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"Зараз вони в безпеці у Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу", – написав президент.

Зеленський також повідомив, що Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови. "Ми раді допомогти нашому дружньому сусідові", – зазначив глава держави.

"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, всього на евакуацію з Гази записані понад 300 громадян України.

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