Україна евакуювала з Гази понад 40 українців – Зеленський
Україна евакуювала першу групу українських громадян з сектору Гази – виїхати вдалося 43 людям.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Зараз вони в безпеці у Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу", – написав президент.
Зеленський також повідомив, що Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови. "Ми раді допомогти нашому дружньому сусідові", – зазначив глава держави.
"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", – заявив Зеленський.
Нагадаємо, всього на евакуацію з Гази записані понад 300 громадян України.