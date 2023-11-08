Темпи економічного розвитку Україну залежать від ходу війни – МВФ

Уряд України проводить видатну роботу зі збереження ключових функцій держави в умовах війни, що дозволило досягти певної макрофінансової стабільності та навіть пожвавлення виробництва. Але подальший економічний прогрес України та прогноз розвитку її економіки визначатимуться перебігом та інтенсивністю війни проти російської агресії. Про це заявив Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, повідомляє Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання журналіста про те, наскільки ефективними є дії уряду України у використанні міжнародної допомоги, у тому числі - фінансування від МВФ, а також наскільки точними можуть бути показники економічного прогнозу для України в умовах війни, яка за своєю природою є непередбачуваною.

"Економічне прогнозування в умовах війни, безумовно, завжди є дуже непростим завданням. Ми разом з українською владою вже мали певний досвід під час конфлікту 2014 року. Зараз економічний прогноз залежить від багатьох факторів.

У короткостроковій перспективі це макроекономічна стабільність, на основі відновлення діяльності підприємств та заходів з їх підтримки. У середньостроковій перспективі економічне зростання також залежатиме від вирішення проблеми біженців та переміщених осіб. Тож середньострокова перспектива великою мірою залежить від того, як розвиватиметься ситуація під час війни" , - зауважив представник МВФ.

Він нагадав, що МВФ має з Україною чотирирічну програму розширеного фінансування, яка, разом з іншими донорами України, складає загальний фінансовий пакет у $115 мільярдів для підтримки дієздатності держави. Програма МВФ покликана підтримати в Україні макрофінансову стабільність, оживити економічну активність, підтримати імплементацію структурних реформ та заходів із модернізації економіки України. Важливим завданням для такого фінансування є також вдосконалення системи державного управління та допомога Україні в реалізації її амбіцій з приєднання до ЄС.

"Якщо дивитися на макроекономічну складову, наша програма просувається вперед дуже успішно. Рівень резервів є високим, інфляція зменшилася з 25% до рівня, нижчого за 8%. Платіжна система функціонує, платежі здійснюються. Тож ми можемо сказати, що влада України проводить видатну роботу з утримання держави та її економіки у дієздатному стані… Уряд України також імплементує структурні реформи, що є важливими для середньострокової перспективи" , - наголосив Альфред Каммер.

Він зауважив, що після різкого падіння економіки України торік відбулося поступове зростання економічної активності. Показники поточного стану економіки та темпів зростання будуть уточнені під час другого огляду програми розширеного фінансування, який МВФ наразі здійснює в Україні.