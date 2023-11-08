ДБР вручило нардепу Дубінському протокол про корупцію

Працівники Національного агентства з питань запобігання корупції за матеріалами Державного бюро розслідувань вручили народному депутату Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, повідомляє Українська правда.

Встановлено, що у серпні та жовтні 2023 року народний обранець, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я та до Державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.

Зазначається також, що він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.

Отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, наголошують у Бюро.

Зазначається, що своїми діями народний депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Як пояснили УП в ДБР, це тягне за собою внесення фігуранта в реєстр корупціонерів і штраф до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (6800 грн) у разі рішення суду про винуватість.