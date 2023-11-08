Британська розвідка: Диверсії на залізниці – серйозна проблема для РФ
Диверсії на залізницях з боку антивоєнних активістів продовжують залишатися серйозною проблемою для РФ. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 8 листопада, повідомляє Європейська правда.
Відомство наводить дані розслідування російського незалежного видання "Медіазона", згідно з яким станом на жовтень 2023 року 76 справ про диверсії на залізниці дійшли до суду. Щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких віком до 24 років, були притягнуті до кримінальної відповідальності.
З початку 2023 року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури РФ з'явилися попередження про те, що, згідно з Кримінальним кодексом Росії, за диверсію може загрожувати покарання аж до довічного ув'язнення.
Британська розвідка зазначає, що військова логістика РФ, в тому числі постачання для війни проти України, як і раніше, залежить від залізниці.
Оскільки практично всі методи відкритого інакомислення заборонені в Росії, диверсії продовжують бути привабливими як метод протесту проти російської війни в Україні.
"Оскільки практично всі методи відкритого висловлення незгоди заборонені в Росії, диверсії залишаються доступним методом протесту проти "спеціальної воєнної операції" для меншості молодих людей", – йдеться у повідомленні.