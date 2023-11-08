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Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
Фото: Facebook

Верховна Рада України проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 14 лютого 2024 року.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

За продовження президентських указів про воєнний стан та мобілізацію з 16 листопада проголосували 329 та 322 депутати відповідно.

Як зазначив депутат, цього разу ніхто з РНБО не прийшов представляти законопроєкти. "Раніше виступав хоча б секретар РНБО", – написав Железняк.

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