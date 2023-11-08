Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Верховна Рада України проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 14 лютого 2024 року.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

За продовження президентських указів про воєнний стан та мобілізацію з 16 листопада проголосували 329 та 322 депутати відповідно.