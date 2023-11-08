У Палаті представників США підтримали передачу Україні заморожених активів РФ

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні. Це рішення ухвалили під час слухання відповідного законопроєкту, повідомляє Європейська правда.

Документ уповноважує держсекретаря США надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи, конфісковані в російського Центробанку та інші суверенні активи РФ.

Згідно з законопроєктом, протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

Документ також забороняє повернення коштів російським структурам, щодо яких було запроваджено санкції, доки РФ не піде з України та не погодиться виплатити їй компенсацію.

Тепер законопроєкт мають розглянути у Сенаті США.