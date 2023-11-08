Росіяни влізли в рекордні борги перед банками – Центробанк РФ

Загальний обсяг виданих росіянам і бізнесу кредитів за дев'ять місяців 2023 року вперше сягнув позначки в 101,2 трлн рублів. ﻿ Це випливає з даних Центробанку, повідомляє Економічна правда.

Тільки з початку року запозичення зросли на 19%.

Основна частина заборгованості припадає на бізнес - 70,5 трлн руб. Своєю чергою позики населенню становили 30,7 трлн. Більш ніж половина цієї суми припадає на іпотеку - 17,1 трлн.

При цьому в роздрібному кредитуванні вже помітні ознаки перегріву: підвищення заборгованості за позиками значно випереджає збільшення доходів населення, що веде до зростання боргового навантаження.

Особливо тривожною ситуація виглядає на іпотечному ринку: станом на 1 жовтня приріст іпотеки за 12 місяців перевищив 32%. При цьому номінальні середньодушові доходи населення збільшилися за підсумками другого кварталу 2023-го на 8,2% рік до року.

Обсяг незабезпечених споживчих кредитів за підсумками вересня також зріс сильніше, ніж доходи росіян - на 15% рік до року.