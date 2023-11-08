Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ з Молдовою

Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС відкрити переговори про вступ із Молдовою – як і у випадку з Україною, є умови. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн зазначила, що хоч Молдова не перебуває у стані війни, але вона є суб’єктом постійної дестабілізації її демократії, вона також страждає від наслідків війни в Україні.

"Але, як і Україна, Молдова проводить істотні зусилля з реформування" , – сказала вона.

Зокрема, вона згадала реформи у сфері судочинства, антикорупційні розслідування і боротьбу з організованою злочинністю.

"Комісія рекомендує, щоб Рада почала переговори про вступ. Є заходи, які залишилися і які мають бути завершені. І на цій основі Рада зможе фіналізувати переговірну рамку, а Комісія доповість про прогрес у березні" , – сказала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.