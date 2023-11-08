Загибель помічника Залужного: у ДБР назвали, які версії розслідують

Державне бюро росзлідувань розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, пріоритетною є – нещасний випадок.﻿﻿ Про це заявила радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"У кримінальному провадженні наразі висунуто 4 можливі версії вказаних подій. Основна версія – нещасний випадок, що трапився в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм" , – заявили в ДБР.

Друга версія, яку розглядає слідство – умисне вбивство, завершений замах на вбивство членів родини Частякова, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок на замовлення спецслужб Росії для дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні.

Ще одна версія – умисне вбивство Частякова, вчинене на підставі неприязних відносин (могла бути помста чи ревнощі зі сторони колег по службі).

"Четверта версія – здійснення замаху на умисне вбивство іншої, ніж Частяков військової службової особи вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача ЗСУ" , – заявила речниця ДБР.

На уточнююче запитання Сапьян повторила, що основною є версія трагічного випадку.

У справі призначено ряд експертиз.

Радниця наголосила, що це кримінальне провадження, які низка інших, перебуває на особливому контролі керівництва ДБР.