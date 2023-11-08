У ЄС пропонують надати Грузії статус кандидата, але з умовами
Європейська комісія підтримала надання Грузії статусу кандидата на членство за умови виконання Тбілісі низки кроків. Про це заявила у середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.
Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата з умовами проведення реформ для переходу до наступного кроку на шляху до ЄС.
"Єврокомісія рекомендує надати Грузії статус кандидата з тієї точки зору, що необхідно провести деякі реформи", – заявила фон дер Ляєн.
"Грузія повинна отримати статус кандидата, тому що кроки дійсно були зроблені. Вітаю", – додала вона.
Згідно зі звітом, Єврокомісія запропонувала Грузії реалізувати 9 пріоритетів:
- боротьба з дезінформацією та маніпулюванням іноземною інформацією про ЄС і європейські цінності;
- необхідність дотримання Грузією зовнішньої політики та політики безпеки ЄС;
- подолання політичної поляризації;
- проведення чесних виборів – особливо в контексті парламентських виборів 2024 року;
- підвищення інституційної незалежності – разом із ЦВК до списку потрапляють Національний банк і Національна комісія з регулювання комунікацій;
- судова реформа;
- боротьба з корупцією;
- деолігархізація;
- захист прав людини, прав меншин, ЗМІ та громадських активістів.
Минулого року Європейська рада відмовилась надавати Грузії статус кандидата на членство в ЄС, обмежившись визнанням європейської перспективи.
Нагадаємо, у Євросоюзі очікують, що країни, які прагнуть стати членами ЄС, узгоджуватимуть із ним свою зовнішню політику, зокрема, у питанні санкцій.