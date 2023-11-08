Зеленський відреагував на рекомендацію почати переговори про вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії рекомендувати почати переговори з Україною про членство в ЄС. Про це він сказав у своєму зверненні.

За його словами, сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок.

Президент назвав рішення Єврокомісії чистим позитивом.

"Попри всі складнощі рухаємося вперед і вже в грудні очікуємо на політичне рішення від Європейської ради" , – сказав Зеленський.