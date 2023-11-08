Зеленський відреагував на рекомендацію почати переговори про вступ України до ЄС
Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії рекомендувати почати переговори з Україною про членство в ЄС. Про це він сказав у своєму зверненні.
За його словами, сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок.
Президент назвав рішення Єврокомісії чистим позитивом.
"Попри всі складнощі рухаємося вперед і вже в грудні очікуємо на політичне рішення від Європейської ради", – сказав Зеленський.
"Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо", – заявив він.