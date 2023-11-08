Блокування кордону: польські вантажівки 4 дні чекають на в'їзд в Україну

Вантажівки, які намагаються перетнути польсько-український кордон на в’їзд в Україну, через блокаду з боку польських перевізників змушені чекати навіть до 90 годин. Про це заявили у відділі Податкової адміністрації в Любліні, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що на виїзд з Польщі в Україну перед пунктом пропуску “Дорогуськ-Ягодин” в 30-годинній черзі очікують 650 вантажівок. Натомість поблизу пункту пропуску “Гребенне-Рава Руська” з польського боку кордону в майже 90-годинній черзі чекають близько 900 вантажівок.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, з трьох пунктів пропуску, які блокують польські перевізники, до Польщі можна виїхати через "Краківець – Корчова".

У понеділок польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні між Польщею й Україною: “Корчова-Краківець”, “Гребенне-Рава Руська”, “Дорогуськ-Ягодин”.

Організатор протесту поблизу ПП “Корчова-Краківець” Томаш Борковський заявив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, однак гуманітарну і військову допомогу для України пропускатимуть. За його словами, протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Серед вимог перевізників до уряду Польщі - повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи "Шлях".