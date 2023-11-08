Лондон запровадив санкції проти золотодобувних компаній РФ
Велика Британія запровадила санкції проти російських 29 громадян і компаній, які пов’язані із золотодобувним і нафтовим секторами країни, повідомляє Європейська правда.
Під санкції потрапили компанії Nord Gold Plc і Highland Gold Mining Ltd., а також АТ "Красцветмет" – один з найбільших виробників дорогоцінних металів і виробів з них.
Також заходи стосуються структур, які РФ використовує для пом’якшення ефекту від санкцій та їхнього обходу.
Зокрема, під обмеження потрапила мережа, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка несе відповідальність за переказ понад 300 млн доларів доходів від золота в Росію.
У санкційному списку опинилась Paramount Energy & Commodities DMCC, оскільки непрозорі структури власності були використані Росією для зменшення впливу санкцій, пов’язаних з нафтою.
"Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто сприяє Путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото і нафту – два критично важливих джерела доходів для російської військової машини", – зазначив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.