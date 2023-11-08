Лондон запровадив санкції проти золотодобувних компаній РФ

Велика Британія запровадила санкції проти російських 29 громадян і компаній, які пов’язані із золотодобувним і нафтовим секторами країни, повідомляє Європейська правда.

Під санкції потрапили компанії Nord Gold Plc і Highland Gold Mining Ltd., а також АТ "Красцветмет" – один з найбільших виробників дорогоцінних металів і виробів з них.

Також заходи стосуються структур, які РФ використовує для пом’якшення ефекту від санкцій та їхнього обходу.

Зокрема, під обмеження потрапила мережа, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка несе відповідальність за переказ понад 300 млн доларів доходів від золота в Росію.

У санкційному списку опинилась Paramount Energy & Commodities DMCC, оскільки непрозорі структури власності були використані Росією для зменшення впливу санкцій, пов’язаних з нафтою.