Міністр спорту розповів про причини своєї відставки

Міністр спорту і молоді Вадим Гутцайт заявив, що після відставки планує зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України.

Про це він написав﻿ на своїй сторінці у Facebook.

Наразі Гутцайт обіймає обидві посади, і за його словами через це було "багато маніпулювань про мої повноваження".

"Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України і за підтримку мого кроку вдячний президенту України Володимиру Зеленському, Керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, премʼєр-міністру України Денису Шмигалю" , – пояснив Гутцайт.

Нагадаємо, сьогодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про отримання парламентом заяви від Гутцайта про відставку з посади міністра.