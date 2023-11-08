Стало відомо, коли ЄС оголосить 12-ий пакет санкцій проти Росії
Європейський Союз планує представити черговий пакет санкцій проти Росії вже на початку наступного тижня — 13 листопада, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виданню Financial Times.
Він зазначив, що до 12-го пакету санкцій, серед іншого, входитиме заборона на постачання алмазів з РФ.
"Для того, щоб держави-члени одностайно підтримали заборону на торгівлю алмазами, деякі просили, щоб G7 забезпечила, скажімо так, політичне висвітлення питання… Це було зроблено, координація спрацювала, і ми зможемо подати пакет санкцій міністрам закордонних справ у понеділок", — зазначив Боррель.