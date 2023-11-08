Стало відомо, коли ЄС оголосить 12-ий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз планує представити черговий пакет санкцій проти Росії вже на початку наступного тижня — 13 листопада, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виданню Financial Times.

Він зазначив, що до 12-го пакету санкцій, серед іншого, входитиме заборона на постачання алмазів з РФ.