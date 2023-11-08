Кулеба про рішення Єврокомісії: Наша боротьба та жертви не були марними

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення Єврокомісії рекомендувати почати переговори з Україною про членство в ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у себе в Twitter (X).

Кулеба зазначив, що своїм рішенням Єврокомісія визнала зміни, які відбулись в Україні.

"Я згадую Революцію Гідності та всі роки, які привели нас до цього моменту. Наша боротьба та жертви не були марними. Наша трансформація визнана. Наші мрії та сподівання стають реальністю", – зазначив глава українського МЗС.

Він назвав це "історичною справедливістю для європейської нації України та європейським майбутнім для наших дітей".

"На десятиліття вперед Україна слугуватиме прикладом рішучості та віри людей, які борються за свої ідеали, незважаючи на перешкоди, що стоять на їхньому шляху. А також віри в Європу", – додав Кулеба.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

Зокрема, Єврокомісія нагадала Україні про необхідність виконати рекомендації Венеційської комісії у частині реформи законодавства щодо нацменшин.