Україна передала Угорщині пропозиції щодо вирішення питання нацменшин

Україна надала Угорщині детальну дорожню карту того, як можна вирішили суперечки щодо питання нацменшин, повідомляє Європейська правда.

Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, Україні було важливо, щоб у звіті Єврокомісії не відчувався "угорський слід", і щоб звіт був неупередженим.

"І я хочу звернути увагу, що Європейська комісія у своєму звіті підтвердила прогрес України, підтвердила, що права національних меншин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються країнам-членам Євросоюзу", – зазначила віцепрем’єрка.

За її словами, Україна продовжує працювати з угорською стороною.

"Ми передали їм детальну дорожню карту, як ми бачили вирішення питань, які ставляться угорським урядом", – сказала Стефанішина, наголосивши, що й угорська меншина постійно перебуває в діалозі з офіційним Будапештом.

Зараз Україна закликала Угорщину дійти згоди і дати зворотний зв'язок щодо наданих пропозицій, додала віцепрем'єрка.

Раніше Угорщина заявила, що блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

Зокрема, Єврокомісія нагадала Україні про необхідність виконати рекомендації Венеційської комісії у частині реформи законодавства щодо нацменшин.