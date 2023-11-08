Рада забрала у громад кошти військового ПДФО заднім числом - Кличко

Рішення парламенту про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів фактично позбавить громади можливості допомагати військовим. Це рішення особливо вдарить по невеликих населених пунктах, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява мера Києва Віталія Кличка.

"Парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам. Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І тепер намагається перекласти це на місцеве самоврядування. Це рішення особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету" , - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що всі міста й так платять в держбюджет 40% ПДФО своїх громад, а Київ - 60%. Крім того, за його словами, всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад.

При цьому Кличко наголосив, що місцева влада й надалі повинна турбуватися про мешканців громад і допомагати захисникам.

"Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах" , - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Асоціація міст України звернулась до центральної влади щодо збереження "військового" ПДФО у місцевих бюджетах та загалом 64% ПДФО.