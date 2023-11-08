Мінфін: поки одні закуповують озеленення, інші шукають кошти на армію, "діра" - 29 млрд

Україна має непокриту потребу у зовнішньому фінансуванні на наступний рік - 29 млрд доларів, при цьому, в частині оподаткування і внутрішніх запозичень можливості держави дійшли межі, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час під час дискусії щодо законопроєкту №10037, який передбачає перерозподіл "військового" ПДФО з місцевих до державного бюджету (був ухвалений у другому читанні 8 листопада, - ред.).

"Зараз в нас непокрита зовнішня потреба (зовнішнє фінансування, - ред.) 29 мільярдів. Це проблема уряду, проблема посольств, проблема президента. Ми шукаємо, як закрити ці 29 мільярдів" , - зазначив міністр.

"Це питання критичне. … Я не знаю, яким чином ми їх будемо покривати в наступному році. В мене просто немає зараз відповіді на це питання" , - сказав урядовець.

Він наголосив, що йдеться не про кошти на дороги або подібні видатки.

"Ми забираємо кошти з доріг повністю. Це проблема. Забираємо всі капітальні видатки, які є в центральній владі. Це також проблема, тому що це питання нашого економічного виживання. Але зараз не про це. Нам зараз треба створити умови, для того, щоб ми переломили хід військової кампанії" , - сказав Марченко.

"У когось зараз йде бурхливе відновлення від війни, а хтось займається банальним питанням виживання на середньострокову перспективу. Без відсутності ясних і зрозумілих перспектив, з боку, яким чином ми будемо утримувати військову машину і всю військову кампанію. … І я не знаю, як це донести, що коли хтось жебракує і намагається знайти спосіб профінансувати військову кампанію, хтось … закуповує озеленення" , - додав він.

При цьому, за словами урядовця, внутрішні резерви країни практично вичерпані.

"У частині оподаткування ми дійшли в межі, і в частині запозичень внутрішніх ми також близькі до межі" , - зазначив Марченко.

За словами міністра, ціна питання законопроєкту №1037 - це додаткових 215 мільярдів гривень, які тепер зможе отримати державний бюджет.

"Але якщо ви зараз поспілкуєтесь з представниками Міністерства оборони, Збройних Сил, вони скажуть, що їм потрібно набагато вищі видатки" , - наголосив він.

Нагадаємо:

Одним з перших законопроєкт №1037, який Верховна Рада з другої спроби все ж таки ухвалила в остаточному другому читанні, прокоментував мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що "забравши у міст і селищ військовий ПДФО, Верховна рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії".