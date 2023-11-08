Оператор Vodafone Україна збільшив чистий прибуток в сім разів

Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна за підсумками перших дев’яти місяців цього року отримав 3,8 мільярда гривень чистого прибутку, що в сім разів більше ніж за аналогічний період торік, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у звіті компанії.

Компанія отримала 15,9 млрд грн доходу, що на 8% більше ніж за аналогічний період торік.

Показник OIBDA (операційний дохід до вирахування зносу основних засобів і амортизації нематеріальних активів) також продемонстрував зростання на 8% і перевищив 9 млрд грн. Маржа OIBDA залишається стабільною завдяки високій ефективності бізнесу.

Чистий прибуток компанії становив 3,8 млрд грн. Збільшення показника в 7 разів в Vodafone пояснили зменшенням втрат від курсової різниці внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану (з 21 липня 2022 року НБУ зафіксував курс долара до гривні).

База абонентів залишається стабільною порівняно з попереднім кварталом 2023 року та налічує 15,2 млн клієнтів.

Зменшення в порівнянні з ІІІ кварталом минулого року зумовлене зменшенням кількості мобільних користувачів зв’язку внаслідок активних бойових дій, недоступності мереж мобільного зв’язку в тимчасово окупованих територій і в зоні бойових дій, масової міграції.

Завдяки збільшенню обсягів використання мобільного Інтернету та кількості користувачів даних показник ARPU (середній дохід на одного користувача) зріс до 112,4 грн.

Vodafone збільшив свої інвестиції на 86% за перші дев'ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. За три квартали компанія інвестувала 3,8 млрд грн. Це дозволило оперативно ремонтувати пошкоджене обладнання та капітально відновити мережу, яка постраждала внаслідок бойових дій. Також компанія розвивала і розширювала мережу - 4800 базових станцій 4G запущено в ефір протягом великої війни.

Нагадуємо:

Оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" оголосив про завершення придбання ТОВ "Фрінет", що надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет під брендом "О3" та має понад 163 тис. абонентів.