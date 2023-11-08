ОП: Зеленський доручив підготуватися до переговорів щодо вступу до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким він доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу до Євросоюзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі телемарафону.

"Сьогодні президент підписав указ про невідкладні найближчі заходи щодо підготовки до рішення про переговори про вступ (щоб ми виконали все, що потрібно виконати) та до самих переговорів про вступ" , - зазначив Жовква.

Заступник голови у якості прикладу розповів, що Єврокомісія має зробити скринінг національного законодавства України, щоб з'ясувати, наскільки воно відповідає вимогам Євросоюзу. Цей процес дуже важливий і нашій країні треба розпочинати його вже сьогодні.

"Ми ставимо питання перед ЄК не чекати на переговори і провести цей скринінг. Тут президент дав доручення Кабміну та іншим інституціям" , - уточнив Жовква.

Звіт Єврокомісії

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт щодо успіхів України та інших країн-претендентів на шляху до Євросоюзу.

У документі містилася рекомендація відкрити переговори щодо вступу України до блоку.

Але для того, щоб такі переговори розпочалися, потрібна згода всіх лідерів країн Євросоюзу. Це питання розглянуть на саміті, що відбудеться 14 грудня.