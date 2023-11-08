ОК "Південь": РФ влучила ракетою по судну Ліберії на Одещині, є жертви
Російські військові ввечері влучили ракетою в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли корабель заходив у порт на Одещині, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ОК "Південь".
"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.
Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт".
Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Один з них ушпиталений.
Лоцман загинув, ще один працівник порту дістав поранення.