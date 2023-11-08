США надішлють в Україну радника з питань інфраструктури
Під час візиту до України міністр транспорту США Пітер Буттіджедж оголосив про призначення радника старшого рівня з питань інфраструктури, який працюватиме в Києві, повідомляє Економічна правда.
Про це він повідомив у X (Twitter).
Зазначається, що радник надаватиме технічну допомогу та ділитися досвідом реалізації інфраструктурних проєктів.
"Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення, я підтримую тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюги поставок, зокрема, на портову та залізничну інфраструктуру. Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб виконати прохання вищого керівництва про призначення тут радника з питань інфраструктури", – написав Буттіджедж.
На сайті американського відомства йдеться, що радником, який працюватиме в Києві буде Роберт Марінер. Раніше він виконував інженерні роботи для ВПС і ВМС США та має багаторічний досвід реалізації транспортних проєктів.
Крім того, Марінер працював радником з питань транспорту Посольства США в Афганістан.
Буттіджедж додав, що в обовʼязки Марінер входитиме надання технічної допомоги в реалізації проєктів у рамках зусиль з відновлення України.
"Це один з незліченних способів, у який США продовжують підтримувати народ України на довгострокову перспективу та забезпечувати її зв'язок зі світом", – підсумував Буттіджедж.