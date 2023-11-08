США надішлють в Україну радника з питань інфраструктури

Під час візиту до України міністр транспорту США Пітер Буттіджедж оголосив про призначення радника старшого рівня з питань інфраструктури, який працюватиме в Києві, повідомляє Економічна правда.

Про це він повідомив у X (Twitter).

Зазначається, що радник надаватиме технічну допомогу та ділитися досвідом реалізації інфраструктурних проєктів.

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here. Реклама: — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 8, 2023

"Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення, я підтримую тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюги поставок, зокрема, на портову та залізничну інфраструктуру. Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб виконати прохання вищого керівництва про призначення тут радника з питань інфраструктури" , – написав Буттіджедж.

На сайті американського відомства йдеться, що радником, який працюватиме в Києві буде Роберт Марінер. Раніше він виконував інженерні роботи для ВПС і ВМС США та має багаторічний досвід реалізації транспортних проєктів.

Крім того, Марінер працював радником з питань транспорту Посольства США в Афганістан.

Буттіджедж додав, що в обовʼязки Марінер входитиме надання технічної допомоги в реалізації проєктів у рамках зусиль з відновлення України.