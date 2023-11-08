Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: хто його очолив

Міністерство оборони України створило Департамент охорони здоров’я, який очолила Оксана Сухорукова, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністерства.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова сьогодні, 8 листопада, представила очільницю новоствореного Департаменту охорони здоров’я у складі Міністерства.

Нею стала Оксана Сухорукова - колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи.

"Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров’я в Збройних силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою" , - зазначила Калмикова.

За даними міністерства, нині Департамент охорони здоров’я Міноборони на шляху формування, а основне завдання Сухорукової - швидкий і системний запуск роботи.

Що відомо про Сухорукову

З 2014 року Оксана Сухорукова - співзасновниця благодійного фонду "Свої", який опікується військовослужбовцями у питаннях гуманітарної допомоги.

З 2018 по 2020 рік працювала у Міністерстві охорони здоров’я директором директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.

У 2021-2022 працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України.

Департамент охорони здоров'я при Міноборони

Нагадаємо, минулого місяця міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту Міноборони України.

За даними міністерства, зокрема це дозволить відомству почати здійснювати регуляторну функцію і провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.